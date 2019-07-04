تجنب السجائر الإلكترونية.. خطرها يهدد

2019/07/04 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة أمريكية أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تصيب المخ بأضرار بالغة، مشيرا إلى أنها قد تسبب ضررا للخلايا الجذعية ربما يصل لحد

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