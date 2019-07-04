امرأتان ورجلان يحكمون نقديا وسياسيا لمدة 5 سنوات وبالتنسيق مع برلمانات 27 دولة مساحاتها 4.5 مليون كم ونفوسها 510 مليون نسمة

2019/07/04 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.المؤرخ والدبلوماسي السابق حسن كرمش الزيدي

في مقال سابق عن الانتخابات الاوربية التي جرت في مايس 2019 في 28 دولة بما فيها بريطانيا التي انتخبت 73 نائبا ليكون عدد اعضاء المجلس الاوربي 751 اشرت الى انه .عندما سينسحب قريبا النواب الانكليز ال 73 نائبا يبقى 678 نائبا فقرر اعضاء دول البرلمان ال 27 يكون عد اعضاء النواب 705حيث اضافو 27 نائبا يتوزعون بين بقية الدول السبعة والعشرين ليكون عدد النواب كما يلي..( 96 الماني.



75 فرنسي.



74 ايطالي .55 اسباني.



51 بولوني.33 روماني.27 هولندي.



23 بلجيكي.



21 جيكي.



22 يوناني22 .22 هنغاري(المجر).22 برتغالي.



21 سويدي.



19 نمساوي.



18 بلغاري.



14 فنلندي.14 دانيماركي.



14سلوفاكي.



12 ايرلندي جنوبي .



12ليتواني .كرواتي 12. 9.سلوفين.



7 قبرصي.



9 استوني.7 مالطي.



7لوكسمبورغي.

واشير اليوم الى انه عند توزيع المناصب الاربعة الرئيسية وبعد انسحاب بريطانيا لم تحصل ايطاليا هذه المرة على اي مركز قيادي بل تقاسمتها كل من المانيا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا كما يلي:

اولا-رئاسة المفوضية الاوربية..التي هي اعلى سلطة في الاتحاد الاوربي وبمثابة رئاسة وزراء.



كان يديرها (جان كلود يونكر) من دوقية لوكمسبورغ فصارت فيها ب(توافق الماني /فرنسي) اعتبارا من 3 تموز 2019 (الالمانية اورسولا فون ديرلاين بنت انست برشت) مواليد 1958 في بروكسل عندما كان والدها يعمل مديرا عاما في المفوضية الاوربية.



درست الطب وحصلت على الدكتوراه في الطب النسائي ولها 8 بنات وبنين من زوج واحد وتجيد الفرنسية وتعتبر حسب استطلاع للرأي العام الالماني ثالث امرأة مفضلة سابقة المستشاره ميركل .في عام 1990 انظمت للحزب الديمقراطي المسيحي الذي يملك اغلبية برلمانية وترأسه ميركل خلفا الى (هولمت كول) موحد المانيا عام 1989.



بين 2013/2001 صارت وزيرة للصحة وللشؤون الاجتماعية والشباب قبل ان تصبح منذ عام 2013 اول وزيرة للدفاع في المانيا ونجحت في تجنيب بلادها الدخول في صراعات وحروب اقليمية مثلما نجحت في تطوير قدرات الجيش تدريبيا وتقنيا ليكون افضل جيش اوربي.

ثانيا-البنك المركزي الاوربي ..الذي تأسس في ايلول 1958 ينسق مع كل البنوك المركزية للدول الاعضاء ال 27 فيما يتعلق بارصدتها من الذهب والعملات الدولية الاخرى (دولار .جنيه استرليني .روبل روسي .ين ياباني وعملات اخرى منها الصينية) ينظم بالتنسيق مع تلك البنوك بتحديد مقدار ما يتم تداوله من (عملة اليورو) التي صارت تتداولها الدول الاعضاء.



مقره في فرانكفورت في المانيا رئيسه السابق منذ عام 2011 (الايطالي ماريو دراجي) فحلت محله بتوافق برلماني اوربي فرنسي / الماني ايضا الحقوقية الفرنسية(كريستين لوكارد) مواليد 1956، تجيد الانكليزية، من الحزب الديكولي، تقلدت وزارة المالية والاقتصاد في بلادها في عهد الرئيس اليميني نيقولا ساركوزي ثم ترأست منذ تموز 2011 صندوق النقد الدولي تأسس في كانون الاول 1945 ويظم 189دولة ومقره واشنطن.

ثالثا- رئاسة المجلس الاوربي..الذي يدير اعمال المجلس الاوربي الذي يجمع رؤساء الدول او رؤساء وزرائهم او وزراء الاختصاص، يتم انتخابه لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة، كان رئيسه منذ عام 2014 (دونالد توسك) رئيس وزراء بولونيا السابق فحل محله (شارل ميشيل) رئيس وزراء بلجيكا السابق الذي هو من مقاطعة الولون الناطق بالفرنسية والمتحالف مع الحزب الوطني الفلاماندي ( الناطق بالهولندية الالمانية).

رابعا- رئاسة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوربي..التي تمثل رأي الاتحاد الاوربي في القضايا السياسية الدولية.



كانت تديرها الايطالية (فيدريكا موغيرتي) فحل محلها الاسباني الكاتولوني (جوزيف بوريل) من معارضي انفصال مقاطعة كاتالونيا. ليس القصد من مقالتي هذه فقط الاشارة باعجاب وتقدير للتنسيق (فوق المعقول) الذي يتم تطويره بين ال 27 دولة اوربية متنوعة الجغرافية والثروات والشعوب والتواريخ.



حيث بعضها كبير في المساحة مثل فرنسا التي تبلغ مساحتها 500 الف كم عدا مستعمراتها في المحيط الهادئ والاطلسي واصغرها دوقية لوكسمبورغ فيما تخلف في اعداد نفوسها البالغة حاليا 510 مليون نسمة حيث تتصدرها المانيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليونا في حين ان مساحتها 357 الف كم.



كما ان معظم دول الاتحاد هي كاثوليكية فيما يشكل البروتستانت فيها اقلية موزعة بين المانيا وفرنسا وهولندا.



كما فيها 27 لغة من بينها 8 لغات معتمدة وهي الالمانية والفرنسية والايطالية والاسبانية واليونانية والانكليزيه والبرتغالية ولها عملة واحدة بينما فشلت (منظمة الجامعة العربية) التي تظم 23 دولة وتأسست في ايلول 1945 في ان تجد سياسات مشتركة او اتفاقيات اقتصادية مستقرة ولن تفكر في عملة واحدة.كما ان (المؤتمر الاسلامي ال 57 دولة ) وتأسس في ايلول 1969 ومقره مدينة جدة السعودية ويجتمع عادة في مواسم الحج السنوي فاكتفى باصدار نشرات تبشيرية بالمذهب الوهابي وشراء ذمم بعض القادة المسلمين الافارقة خاصة وزيادة التشاحن المذهبي بين الفكر الوهابي القسري والرجعي والمتطرف وبين المذهب الصفوي الايراني الاكثر تطرفا..اما (دول مجلس دول الخليج الستة ) الذي تأسس عام 1981 واستبعد اليمن ام وابو العرب فليس بينها اي حدود ولها لغة واحدة ومذهب اسلامي رئيس (سني مع الاباظية في سلطنة عمان) غير انها فشلت حتى في احترام اتفاقيات مرور الاشخاص والبضائع فيما بينها..



بل عادت كما كانت مشايخا لتكون قواعدا لقوى استعمارية ومنطلقا لتهديد اي رغبة عربية في التقدم الزراعي والصناعي لانها صارت اسواقا استهلاكية واول مستورد للاسلحة المدمرة.

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