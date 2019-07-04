2019/07/04 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برقيات عاجلة ..

+ السيد روحاني : زيادة تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية ،ماذا يقدمان للشعب الإيراني ؟

الشعب بحاجة للقمة الخبز والمدارس والمستشفيات ، أنت تلعب بالنار .

+ السيد ترامب : لا تكن كسلفك اوباما ، إذا قلت إفعل ، وإلا فمصداقيتك على المحّك .

+ السيد برهم صالح : صحيح المنطقة لا تحتاج حرب أخرى ، ولكن هل ينجح العراق بتجنبها ؟

+ السيد ولي العهد السعودي : الخطوات الإصلاحية ضرورية ، لكن الإنفتاح على الحضارات

وقبول الآخر لا يتماشى بالعدد المهول من المدارس الدينية حول العالم ، وهي مفقسات إرهابية

مستقبلاً ، لأنها تنشر الكراهية والشر بدل الحب والخير .

+ السيد المشير حفتر : حسناً فعلت بضرب الأهداف التركية على الأراضي الليبية ، فما علاقة

تركيا ببلد بعيد مزقته الحرب الأهلية ؟ .

+السيد بشار الأسد : إنهاء الإرهاب في سوريا يتطلب قدراً كبيراً من التضحية ، فالإنتخابات قد

تأتي بحكومة تمثل الشعب ، وإستقالتك قد تنهي الصراع الدامي .

+ السيد السيسي :السياسة الحكيمة التي تتبعها قد تثمروتعيد للشعب المصري هيبته ولدولته مكانتها

المتميزة عربياً وإقليميا ً .

+ الإتحاد الأوروبي : تهديد إيران بالخروج من الإتفاق النووي هو إبتزاز لكم ، فلا تنقادوا لها .

+ البرلمان العراقي : هيكلة الحشد الشعبي مجدداً يعيد للدولة بعض هيبتها المفقودة ، فقد أصبح

الحشد دولة داخل دولة .

يكتبها : منصور سناطي

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