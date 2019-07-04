السامرائي والعزاوي يبحثان تفعيل العمل البرلماني وتشريع القوانين المهمة

2019/07/04 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الامين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ، مع عضو مجلس النواب رشيد العزاوي ، واقع المجلس وسبل تفعيل دوره .

وتمت خلال لقاء جمع السامرائي والعزاوي ، مراجعة مسيرة المجلس ومنجزه خلال الأشهر الماضية ، والخطط المستقبلية الواجب تنفيذها .

واكد السامرائي على اهمية التعجيل باقرار القوانين المهمة والتي تلامس واقع المواطنين ، وتخفف من معاناتهم ، فيما اشار العزاوي الى بذل كافة الجهود مع بقية اعضاء مجلس النواب ، للوصول الى افضل اداء يلبي طموح العراقيين ويستجيب لمطالبهم .

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