مقابل 126 مليون يورو.. اتلتيكو مدريد تضم فيليكس

2019/07/04 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنهى أتلتيكو مدريد، امس الأربعاء، إجراءات ضم لاعب بنفيكا جواو فيليكس، مقابل 126 مليون يورو، وفقا لما أعلنه النادي البرتغالي، وظهر اللاعب في

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