النقد الدولي يوافق على خطة إنقاذ لباكستان بقيمة 6 مليارات

2019/07/04 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار طلبتها حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإنعاش اقتصاد البلاد.

قال صندوق النقد

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