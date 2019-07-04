2019/07/04 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MREKEXgB1tM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس | متظاهري الكوادر الادارية لوزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس | متظاهري الكوادر الادارية لوزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).