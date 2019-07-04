محافظ البصرة يؤكد دعمه وتضامنه مع الأسرة الصحفية

2019/07/04 | 02:18

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بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني، الخميس، عن تضامنه ودعمه الكامل للأسرة الصحفية البص...





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