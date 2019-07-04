2019/07/04 | 02:40

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في خطوة تاريخية..



ترامب يزور كوريا الشمالية ويصافح كيم جونج

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتقى بزعيم جارتها الشمالية على الخط الفاصل بينهما.

وقالت شبكة سي إن إن الأميركية، إن ترامب توجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ويصافح كيم جونج أون «داخل كوريا الشمالية»، وهو أول دخول لرئيس أميركي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.

وعنونت الشبكة خبرها العاجل الذي أوردته «ترامب يدخل 20 خطوة إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم جونج أون».

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