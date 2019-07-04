بشائر النجاح

2019/07/04 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : شاكر فريد حسن

بالأمس جاءتني البشائر من جنين القسام ، أن ابنتي الحبيبة ” الاء ” طالبة العلم ، التي تدرس علم المختبرات الطبية في الجامعة الامريكية ، قد حققت نتائج طيبة ومشرفة وباهرة في الفصل الدراسي الاول ، حيث حصلت على معدل 37.7 من 4 ، فالشكر للـه ، وهذا بفضل دعواتي ودعاء جدها طوال صلواته .

إنني أشعر بالفخر والاعتزاز ببنيتي ” الاء ” التي تتوجت بتاج العلم والأكاديميا ، وهذا ليس مفخرة لي فحسب ، وانما لمجتمعها وشعبها وبلدها .

إن فرحة النجاح لا توصف ، فهي فرحة جهد وتعب وانجاز ، واليوم يبتسم القمر لآلائي ، وتزدان النجوم بما حققته من نجاح يستحق الثناء والتقدير .



فألف ألف مبارك يا قرة عيني هذا التحصيل الذي هو بمثابة هدية لروح والدتك في ذكرى رحيلها ، فثابري وحثي الخطى على دروب العلم والمعرفة والأدب والخلق العظيم ، حتى أباهي بك الأمم ، وليكن النجاح والتفوق حليفك الدائم ، فمن يطلب العلم يسهر الليالي ، ومن يزرع يحصد ، وهذا هو حصادك ، فمبارك عليك ، ولك كل الحب وأجمل التهاني واطيب الامنيات ، والعقبى للتخرج يا أغلى الاء ..

من جنين القسام هلت البشائرُ

فيا لفرح قلبي وسعادتي بآلاءِ

لقد تلألأت عيوني غبطة وحبورا

فمتى يأتي يوم التَخرُج المبهجِ

حتى تصدح الأغاني والزغاريدُ

ورايات الفرح بالتفوقِ ترفرفُ

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