أدلتنا ضد «داعش» ستعتمدها المحاكم لنصف قرن

2019/07/04 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

عد رئيس فريق التحقيق الدولي بجرائم «داعش» في العراق كريم خان الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية فظيعة وواضحة جدا للعيان، بينما اكد ان الادلة التي سيقدمها الفريق الى المحاكم المختصة ستكون معتمدة حتى بعد مرور 50 عاما.

وقال خان، في لقاء اجرته معه «الصباح»: إن اي شخص دعم «داعش» او كان عضوا فيها فسيكون ضمن ولاية الفريق للتحقيق بالجرائم التي قد يكون ارتكبها وهدفاً شرعياً ومتاحا للتحقيق، كما تستطيع اي محكمة التحقيق بهذا الامر فيما بعد، فتلك الجرائم لا يمكن تنفيذها من قبل شخص واحد.

وأضاف خان أنه حين طلب من المرجع الديني السيد علي السيستاني مقابلة النساء اللواتي عانين من الجرائم التي ارتكبت ضدهن من «داعش» لجمع اكبر عدد من الادلة، سأله السيد السيستاني «هل سيقوم الفريق بحماية خصوصياتهن» فأجبته «اعد بذلك»، أن هذا كان رأي لويس ساكو والمسؤولين في ديوان الوقف السني أيضاً.

وأوضح ان الهدف الاساس للفريق اعداد تحقيق مبني على اساس الحقائق والادلة، التي ستقدم فيما بعد الى المحاكم العراقية، لا سيما ان كلا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ودول كثيرة وضعت اعلانا للائحة الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، مشيراً الى ان الفريق سيستند إلى هذه اللوائح او المعلومات التي وردت في الاعلان للتحقيق بدقة عما جرى في العراق، لنقوم فيما بعد بتحديد النتائج المبنية على اساس التحقيقات العميقة والادلة.

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