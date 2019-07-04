محافظ بغداد: ملتزمون بتخصيص الأراضي لذوي الشهداء

2019/07/04 | 02:48

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بغداد / الصباح

تعهد محافظ بغداد فلاح الجزائري، بتذليل جميع المعوقات التي تواجه عملية تخصيص الاراضي وتوزيعها بين ذوي الشهداء.



وذكر بيان للمحافظة، تلقته “الصباح”، ان “الجزائري، استقبل في مكتبه مدير فرع شهداء مدينة الصدر عباس فرج، والوفد المرافق له، واكد خلال اللقاء انه سيتدخل بشكل شخصي لمفاتحة الجهات ذات العلاقة لتذليل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشريحة، لاسيما ما يتعلق بتخصيص قطع الأراضي” مشيراً الى “اهتمام الإدارة المحلية بهذه الشريحة المهمة التي قدمت التضحيات الكبيرة من اجل العراق”.



واضاف الجزائري ان “محافظة بغداد ملتزمة بتعويض المواطنين المتضررين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب من دون تأخير في حال إتمام الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة”.

من جانبه، اشاد وفد فرع شهداء مدينة الصدر بـ”الرؤية التي يمتلكها محافظ بغداد في دعم مختلف شرائح المجتمع، لاسيما شريحة ذوي الشهداء”.

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