عباس علي العلي - نداء...إلى متظاهر في شوارع البصرة

2019/07/04 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي نداء...نداء ...كيف تسمعني ....أجبأيها الموجوعون بالألمأقتلوا ...........الرب الذي يلهيكم عن الثورةوأنشروا أعلامكم الحمراء في مفارق الطرقوأكتبوا على كل رغيفهنا البصرةهنا تسحق أحلامنا العبثيةوتستفقر الثروةالدم مستباح في كل لحظةشيطاننا.....يختبئ خلف جدران تتكلموالموت يرقب الأبوابيبحث عن (أبو سمرة)يتصيد فرائسه الجميلةكثور هائج بنزوة مجنون ......

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