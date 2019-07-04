هشام حتاته - والمسيحيه ايضا انتشرت بالسيف

2019/07/04 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته على الباحث فى تاريخ الاديان ان يكون محايدا وعلى العلمانى ان يقف على مسافه واحده من كل الاديانومن هنا جائت فكره هذه المقالهكثيرا ما اقرا تعليقات لبعض الاخوه المسيحيين عندما اتعرض للنقد للتوراه التى يعتبروها من ضمن الايمان المسيحى تقول : ولكن المسيحى لايقتل المخالف له فى الدين ولم يامر المسيح بقتله ، وان الاسلام انتشر بالسيف عكس المسيحيةانا فى الغالب لا اتعرض للمسيحية لانها اكثر تسام......

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