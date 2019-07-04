2019/07/04 | 02:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسن_أحراث حرقة الشهيد بلهواري...لا أخفي أني أجد متعة في تناول الماضي/التاريخ، تاريخ مجموعتنا، مجموعة مراكش 1984.
طبعا، ليس للتباهي أو المزايدة أو النكوص.
أقوم بذلك لسببين رئيسيين اثنين، هما:- التوثيق والحفاظ على الذاكرة، بما يعنيه ذلك من تحفيز وتبليغ للرسالة النضالية لأبناء شعبنا وتثبيت للحقيقة ضدا على الطمس والتضليل والتزوير والتحريف؛ - ترجمة/تجسيد الصمود واستجماع القوة لمجابهة الواقع المر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن أحراث - حرقة الشهيد بلهواري...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طبعا، ليس للتباهي أو المزايدة أو النكوص.
أقوم بذلك لسببين رئيسيين اثنين، هما:- التوثيق والحفاظ على الذاكرة، بما يعنيه ذلك من تحفيز وتبليغ للرسالة النضالية لأبناء شعبنا وتثبيت للحقيقة ضدا على الطمس والتضليل والتزوير والتحريف؛ - ترجمة/تجسيد الصمود واستجماع القوة لمجابهة الواقع المر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن أحراث - حرقة الشهيد بلهواري...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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