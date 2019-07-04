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#حسن أحراث - حرقة الشهيد بلهواري...


#حسن أحراث - حرقة الشهيد بلهواري...
2019/07/04 | 02:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسن_أحراث حرقة الشهيد بلهواري...لا أخفي أني أجد متعة في تناول الماضي/التاريخ، تاريخ مجموعتنا، مجموعة مراكش 1984.

طبعا، ليس للتباهي أو المزايدة أو النكوص.

أقوم بذلك لسببين رئيسيين اثنين، هما:- التوثيق والحفاظ على الذاكرة، بما يعنيه ذلك من تحفيز وتبليغ للرسالة النضالية لأبناء شعبنا وتثبيت للحقيقة ضدا على الطمس والتضليل والتزوير والتحريف؛ - ترجمة/تجسيد الصمود واستجماع القوة لمجابهة الواقع المر ......

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