2019/07/04 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث حرقة الشهيد بلهواري...لا أخفي أني أجد متعة في تناول الماضي/التاريخ، تاريخ مجموعتنا، مجموعة مراكش 1984.طبعا، ليس للتباهي أو المزايدة أو النكوص.أقوم بذلك لسببين رئيسيين اثنين، هما:- التوثيق والحفاظ على الذاكرة، بما يعنيه ذلك من تحفيز وتبليغ للرسالة النضالية لأبناء شعبنا وتثبيت للحقيقة ضدا على الطمس والتضليل والتزوير والتحريف؛ - ترجمة/تجسيد الصمود واستجماع القوة لمجابهة الواقع المر ......

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