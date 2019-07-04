استبعاد الجنسية من التعداد السكاني للولايات المتحدة

2019/07/04 | 03:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعاد الجنسية من التعداد السكاني للولايات المتحدةواشنطن - تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إدراج سؤال مثير للجدل حول الجنسية في استمارة التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، فيما يشكل انتصارا لمعارضي ذلك، الذين يرون أنه سيؤدي إلى التقليل من عدد السكان المهاجرين.وجاء هذا الإعلان بعد قرار للمحكمة العليا التي عرقلت الخميس الماضي إضافة السؤال إلى الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب “مصطنعة”.وكان الرئيس الأميركي دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء الذي يجرى كل عشر سنوات بموجب الدستور الأميركي، إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة.وقال ترامب “هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنا للولايات المتحدة وأن تكون مقيما غير شرعي”، مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.وأعلنت النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أنه تم التخلي عن هذا الخيار.وقالت في بيان “يسرنا أن تبدأ طباعة استمارات تعداد 2020 دون سؤال عن الجنسية”.وأضافت جيمس التي هاجمت الاقتراح مع عدد من الولايات الأخرى أن “إدارة ترامب سعت إلى تسييس التعداد” لكنه “سيبقى أداة تستخدم للحصول على إحصاء دقيق لسكاننا”.ويرجح متابعون أن السبب الحقيقي وراء محاولة إدراج تلك الإضافة المتأخرة للتعداد الخاصة بالسؤال عن الجنسية، هو الرغبة في كسب أفضلية سياسية للجمهوريين على المدى البعيد، عبر جعل مزيد من الدوائر تبدو ذات أغلبية بيضاء أكثر مما هي عليه في الواقع، بالنظر إلى أن نسبة البيض تزيد في شريحة السكان ذوي الحق في التصويت عن نسبتهم في مجمل السكان الذين يضمون شرائح كبيرة من المهاجرين ليس لهم الحق في التصويت.والبيض يمثلون الكتلة التصويتية للجمهوريين خاصة في الولايات المحافظة، بينما الأقليات تمنح أصواتها عادة بنسبة أكبر للديمقراطيين.وتأثير خطوة من هذا النوع هائل، فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفيدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين.وحسب خبراء في مكتب الإحصاء، كانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عاما، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 مليون مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم.ووِفقا لإحصائيات عام 2017، بلغَ عدد سكّان الولايات المتحدة 326.625.791 نسمة، وقد بلغت نسبة السكّان البِيض فيها نحو 72.4 بالمئة من النسبة الإجماليّة للسكّان، أمّا الآسيويّون، فقد بلغت نسبتهم نحو 4.8 بالمئة، في حين شكَّل السُّود ما نسبته 12.6 بالمئة من النسبة الإجماليّة للسكّان.وبلغت نسبة سكان ألاسكا نحو 0.9 بالمئة، أمّا المواطنون من أصل الجزر، مثل جزر هاواي وجزر المحيط الهادئ، فقد شكَّلوا ما نسبته 0.2 بالمئة، وشكَّلت الجنسيات الأخرى نحو 6.2 بالمئة.

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