دينا سليم حنحن - التطهر الجسدي تقليد وتراث

2019/07/04 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن ذاكرة مكانالتطهر الجسدي تقليد وتراث – سنبقى في ولاية فكتوريا أستراليابقلم: دينا سليم حنحنسبعون رحلة وربما ثمانونسبعون وربما تسعون فلكل قصة داء ودواءكل ما أعرفه هو أنني أحفل بذاكرة زاخرة بالمشاهد الصورية لأماكن زرتها، وحتى لا تضيع مني الذاكرة أصحب أجندتي حيثما أكون فلولاها لذابت المشاهد كما يذوب الثلج في قارورة ماء.لقد أخذت خطوي نحو منطقة تدعى Fingal وهي منطقة ريفي......

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