الصين تؤشرُ تقدماً اقتصادياً لـ 70 عاماً مضتْ

2019/07/04 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكين/ متابعة

حققت الصين تقدماً ملحوظاً في التعاون التجاري والاقتصادي الخارجي على مدار الأعوام الـ70 السالفة بفضل سياستها للانفتاح، وفقاً لتقرير أصدرته مصلحة الدولة للإحصاء.

وفي العام 2018 بلغ إجمالي صادرات وواردات السلع الصينيَّة 4.6 تريليون دولار أميركي، بزيادة بواقع 223 ضعفاً مقارنة مع العام 1978، وبما يمثل قفزة كبيرة عن 1.13 مليار دولار أميركي مسجلة في العام 1950.

وبوصفها أحد المدافعين عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، تمسكت الصين بدفع تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف والتعاون الاقتصادي الإقليمي تنمية سريعة، لا سيما في إطار البناء المشترك للحزام والطريق، بحسب التقرير.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المادي غير المالي، 135 مليار دولار أميركي في العام 2018، بزيادة 146 ضعفاً مقارنة مع العام 1983 وبمعدل نمو سنوي بلغ 15.3 بالمئة.

ومع فتح الصين لمزيد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب من خلال التطبيق الشامل لنظام المعاملة الوطنية في مرحلة ما قبل التأسيس ونظام إدارة القائمة السلبية، أضحى قطاع الخدمات نقطة جذب جديدة للاستثمار الأجنبي، إذ استقطب 68.1 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية العام الماضي، وفقاً للتقرير.

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