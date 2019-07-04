غوتيريش: العراق سدد 48.3 مليار دولار تعويضات لـ الكويت حتى الآن

2019/07/04 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، في التقرير نصف السنوي لمجلس الأمن الدولي أن إجمالي المبالغ التي سددها العراق للكويت بلغ حتى الآن 48 مليارا و300 مليون دولار.وقال غوتيريش، في تقريره ، “منذ صدور تقريري السابق، سددت لجنة التعويضات دفعتين فصليتين للكويت، الأولى قدرها 100 مليون دولار، في 18 يناير/كانون الثاني 2019،...

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