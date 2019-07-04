يثير ضجة بإيران.. برنامج تلفزيوني يكشف الالتفاف على العقوبات الأميركية

2019/07/04 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة وصفت بالمريبة، أقدمت القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني على بث صور تكشف للمرة الأولى عن إحدى الطرق للالتفاف على العقوبات

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