2019/07/04 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهاشمي: الانفلات الامني ببغداد اليوم تتحمله الحكومة..والدرجات الخاصة لن تكتمل حمل رئيس الجمعية العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، الحكومة مسؤولية ماحصل من انفلات امني ببغداد اليوم، فيما اجزم، بعدم اكتمال ملف الدرجات الخاصة في المهلة المهددة.وقال الهاشمي ان" تصريح قائد عمليات البصرة باعتقال الصحفيين مشكلة كبيرة وخطوة لتكميم الافواه".وبين ان" مقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري في الفضيلية شرقي بغداد رسالة الى رئيس الوزراء مفادها {غياب الدولة}".وأضاف" لاتزال العشائر تصر على عدم نزع السلاح، ولو كان هناك شدة وقسوة بعد قرار {الدكة العشائرية} لما نشاهد ونسمع عن سقوط ضحايا كل يوم".واشار الى" عدم الانصياع لأوامر وقرارات الدولة وخير دليل على ذلك الى الان الطرق والشوارع تقطع من عشيرتين يتقاذفان بشتى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وتابع الهاشمي" صورتنا ستهتز امام الخارج والمواطن العراقي عليه يجب ان يطبق القانون بقوة وصرامة هذا اليوم؛ لكن يبدو ان الكثيرين لا يهتمون بوضع الدولة ولا القانون".ونوه الى ان" حصر السلاح بيد الدولة مجرد شعار، وسيبقى كذلك ولن يطبق، ومحافظة البصرة نموذج لضعف الدولة".وزاد" بيان مجلس الامن الوطني في اجتماعه برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء خلا من الإشارة للفضيلية وهذا خلل كبير".وعد هذا الخلل" خوف من التوجه الى هذه المناطق واعتقال من تجاوز على القانون، وكان يفترض اتخاذ إجراءات صارمة لكن كل الوزارات الأمنية بقيت صامته".وابدى الهاشمي استغرابه من" عن عدم إصدار بيان بحدوث الفضيلية علماً انه تجاوز على قرار القائد العام للقوات المسلحة عن قراري {حصر السلاح والدكة العشائرية}، هناك خلل كبير في تنفيذ الدولة لقراراتها".وعد رئيس الجمعية العراقية للدراسات الاستراتيجية، وزير الكهرباء" المسؤول الأكبر عن التظاهرات بسبب الوعود الكاذبة، والتعيينات والخدمات المتلكئة تجبر المواطنين على التظاهر والقطاع الخاص نسمع كثيرا عنه ولكن لا إجراءات فاعلة لتنشيطه ".

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