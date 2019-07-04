مقتل 8 ارهابيين في عمليتين أمنيتين غربي العراق

2019/07/04 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الابعاء، عن مقتل ثمانية ارهابيين في حادثين غربي العراق....

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