2019/07/04 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم لوفدين سياسيين: المعارضة دستورية تهدف الى التقويم بعيدا عن الشخصنة اكد زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، ان المعارضة دستورية تهدف الى تقويم الاداء الحكومي بعيدا عن الشخصنة.جاء ذلك خلال استقبال السيد عمار الحكيم في مكتبه ببغداد،وفدي تيار الاصلاح الوطني ونهضة جيل كل على حدة.وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي وتشكيل المعارضة السياسية".واوضح السيد عمار الحكيم خلال اللقاء، ان "المعارضة دستورية تهدف الى تقويم الاداء الحكومي بعيدا عن الشخصنة وتهدف الى انهاء المحاصصة والحالة التوافقية في البلاد".وشدد زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض على" اهمية تمكين الشباب وتمكين المرأة"، مؤكداً على" اهمية وجودها في المرحلة القادمة لاستقامة العملية السياسية".

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