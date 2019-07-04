2019/07/04 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم توافق على تدوير مقاعد الدراسات العليا الشاغرة لذوي الشهداء اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموافقة على تدوير مقاعد الدراسات العليا الشاغرة لذوي الشهداء.وذكرت الوزارة في بيان، انه" حصلت موافقة وزير التعليم قصي السهيل على تدوير مقاعد الدراسات العليا الشاغرة لفئات ذوي شهداء لغير المقبولين من المتقدمين وحسب قانون مؤسسة الشهداء و للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ {وفقا للاستحقاق} .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توافق على تدوير مقاعد الدراسات العليا الشاغرة لذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توافق على تدوير مقاعد الدراسات العليا الشاغرة لذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).