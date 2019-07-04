تحذير .. الموجة الساخنة تقترب من لبنان والمنطقة

2019/07/04 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس في لبنان والمنطقة : "ان طقسا صيفيا اعتياديا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط واضاف بانه من المن...

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