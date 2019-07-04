الأيام المقبلة موجة حر نصف مئوية تضرب العراق ودول الجوار

2019/07/04 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي،أمس الأربعاء، ، أن تضرب موجة حر تتجاوز فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية، مناطق في العراق والكويت والسعودية، بدءاً من يوم السبت المقبل.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك: “خلال بداية الاسبوع المقبل (تقريباً من يوم السبت)، ستكون هناك موجة حارة ودرجات حرارة خمسينية”، متوقعاً أن “تؤثر على جنوبي العراق إضافة الى الكويت والسعودية”.

ورجح أن “تستمر الموجة لثلاثة أيام، قبل أن تعود درجات الحرارة الى الانخفاض”.



وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية،أمس الأربعاء (3 تموز 2019) حالة الطقس في عموم مناطق البلاد حتى مساء الأحد المقبل ، وإن طقس اليوم الخميس سيشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية يعقبه الجمعة ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية.



وأشارت الى أن طقس السبت سيشهد ارتفاعاً جديداً بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية فيما سيشهد الأحد ارتفاعاً اخر بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية.



وكان صيف هذا العام في العراق قد سجّل درجات حرارة قياسية، وصلت إلى أكثر من 50 في بعض المناطق، بالتزامن مع زيادة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة في اليوم، وهو ما زاد من معاناة العراقيين اليومية، فاجتهدوا في البحث عن وسائل مختلفة لمقاومة الحرّ داخل منازلهم وفي الشوارع وأماكن العمل.



منها مراوح لرش الماء وضعت في المقاهي وغيرها من وسائل لجأ إليها العراقيون بعد يأسهم من توفير الحكومة الكهرباء لهم، أو تنفيذ ما وعدت به من الأحزمة الخضراء عبر زراعة النخيل والأشجار المعمرة حول المدن لتقليل العواصف الترابية وتلطيف الأجواء.



من جانب آخر سجل شهر حزيران أرقاماً قياسية في درجة الحرارة، بسبب موجة الحرّ غير المسبوقة التي ضربت أوروبا والتي من شأنها أن تتكرّر من جرّاء احترار الكوكب.



وبحسب بيانات خدمة “كوبرنيكوس” الأوروبية بشأن التغيّر المناخي، ارتفعت الحرارة 0,1 درجة مئوية في شهر حزيران/يونيو 2019 نسبة إلى شهر يونيو/حزيران الأشدّ حرّا المسجلّ في العام 2016، غير أن الحرارة كانت أعلى بدرجتين مئويتين في أوروبا.

وحطّمت أرقام قياسية عدّة الأسبوع الماضي في عدّة بلدان أوروبية خنقها الحرّ، بسبب – خصوصاً – رياح ساخنة آتية من الصحراء.



وتخطّت الحرارة المعدّلات الموسمية بـ10 درجات في ألمانيا وشمال إسبانيا وإيطاليا وفرنسا حيث سجّلت أعلى حرارة على الإطلاق بلغت 45,9 درجة مئوية الجمعة.



وخلصت “كوبرنيكوس” بالاستناد إلى بيانات جمعتها أقمار اصطناعية وأخرى مدوّنة في السجّلات إلى أن الحرارة في يونيو/حزيران/يونيو 2019 في أوروبا كانت أعلى بـ3 درجات مئوية من المعدّل السائد بين 1850 و1900.



وقال جان-نويل تيبو رئيس الخدمة “تظهر بياناتنا أن الحرارة في جنوب غربي أوروبا كانت مرتفعة بشكل غير معهود الأسبوع الماضي”.

وأردف “من المرجّح أن نشهد مزيداً من هذه الظواهر في المستقبل من جرّاء التغير المناخي”.

ولفت فريق “كوبرنيكوس” إلى أنه من الصعب ربط معدّل الحرّ القياسي هذا “مباشرة” بالتغير المناخي، غير أن فريقا من العلماء حلّل موجة الحرّ التي اجتاحت فرنسا خلص الثلاثاء إلى أن “احتمال حدوثها ازداد خمس مرات” بسبب الاحترار المناخي.

وأشار خبراء الأرصاد إلى زيادة احتمال حصول موجات حر كهذه حتى وإن أوفت الدول بالتزاماتها بالحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً استنادا إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وتهدف الاتفاقية لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض ليبقى دون 1,5 درجة مئوية، ويحض الدول الموقعة على الالتزام بذلك.

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