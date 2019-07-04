خبير قانوني: قائد عمليات البصرة معرض للسجن والغرامة

2019/07/04 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، خالف القانون الذي ينص على حرية الصحافة في تغطية الاحداث، مبيناً ان المخالفين للقانون بالامكان سجنهم او تغريمهم وفق ماتراه المحكمة مناسباً.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك شروط للتظاهر نص عليها الدستور في المادة 38 من قانون […]

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