2019/07/04 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن “مسؤول فرق الاستجابة الأولية” بمدينة الرقة (شمال سوريا) أمس الأربعاء، العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في المدينة.ونقلت المصادر الاخبارية عن ياسر الخميس قوله: “تضم المقبرة عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث”، لافتاً إلى العثور على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان تنظيم داعش الارهابي يجبر رهائنه على ارتدائه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مقبرة جماعية في مدينة الرقة السورية النعيم نيوز.

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