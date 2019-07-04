الاتصالات تطلق نظام متابعة جودة خدمات الإنترنت المجهزة للمواطنين

2019/07/04 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الاتصالات،اليوم الخميس، نظام الكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بجودة خدمات الانترنت بغية متابعة عمل والتزام شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد.

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