2019/07/04 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذلك تكون تجاوزت ما يسمح به

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: تهديدات إيران يمكن أن ترتد عليها بـ"نتائج عكسية") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: تهديدات إيران يمكن أن ترتد عليها بـ"نتائج عكسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).