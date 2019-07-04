الأمن النيابية: اتهام العراق بقصف انابيب النفط السعودية ضرب من الخيال

2019/07/04 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، ان اتهامات اميركا للعراق بقصف انابيب النفط السعودية، ماهي الا محاولة لاضعاف دور فصائل المقاومة في العراق والمنطقة، مبينة ان قيام العراق باطلاق طائرات مسيرة لاكثر من اربعة الاف كيلو متر يعد ضرباً من الخيال.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اتهام الجانب الامريكي […]

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