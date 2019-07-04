2019/07/04 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت الأمم المتحدة امس الأربعاء إن ضربة جوية أصابت مركز احتجاز يؤوي مهاجرين، معظمهم أفارقة، في إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين.وهذا أعلى عدد معلن لقتلى ضربة جوية أو قصف منذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ما لا يقل عن 44 في ضربة جوية على مركز للمهاجرين بليبيا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ما لا يقل عن 44 في ضربة جوية على مركز للمهاجرين بليبيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ما لا يقل عن 44 في ضربة جوية على مركز للمهاجرين بليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).