2019/07/04 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني، اليوم الخميس، إن كتلته ترفض التصويت على أي قانون يخالف الدستور، مشيراً الى أن ملف الدرجات الخاصة يمثل “مشكلة كبيرة” للبلاد.وقال الكناني في مقابلة مع قناة العهد الفضائية تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك إرادة سياسية تحول دون انسجام النواب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تعد برفض التصويت على ملف يمثل “مشكلة كبيرة” للبلاد المركز الخبري الوطني.

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