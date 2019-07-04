مجلس بغداد لـ

2019/07/04 | 08:52

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العهد نيوز- بغداد

اعلن مجلس محافظة بغداد، ان المحافظة بصدد بناء مدارس جديدة في بغداد وضواحيها.

وقال عضو المجلس سعد المطلبي، لـ "العهد نيوز"، اليوم الخميس، ان

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