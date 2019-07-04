2019/07/04 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الخميس أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال شدته 6.5 درجة يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال شدته 6.5 درجة يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).