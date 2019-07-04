2019/07/04 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طهران أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعث يوم الأربعاء، رسالة إلى حاكم إمارة الشارقة في دولة الإمارات، سلطان بن محمد القاسمي.وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد، أن ظريف أعرب في الرسالة عن تعازيه ومواساته لأمير الشارقة في وفاة نجله، خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.وأعلن ديوان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة من ظريف إلى حاكم إماراتي النعيم نيوز.

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