2019/07/04 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس أنّ 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته.

وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم وهم تحت الأرض بأمان منذ ظهر أمس" الثلاثاء.وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر.وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط".وأضاف "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على عمق ألف متر في جحيم الأرض عمال عالقون في مناجم كندا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على عمق ألف متر في جحيم الأرض عمال عالقون في مناجم كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).