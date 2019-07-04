نبيل عودة - القائمة المشتركة: مشكلتها لجنة الوفاق!!

2019/07/04 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة مرة أخرى يتجدد النقاش والخلاف بين أطراف تشكيل القائمة العربية المشتركة لانتخابات الكنيست.ولجنة ما يسمى بالوفاق الوطني فشلت فشلا كبيرا في طريقة توزيعها للمقاعد بين الأطراف التي تشكل القائمة المشتركة.لا اعرف مركبات هذه اللجنة، ولا قدرات أعضائها على فهم التوزيعة السياسية في المجتمع العربي، وارى ان أحد اسباب الخلاف تتعلق بإغماط حق بعض مركبات القائمة بدون اتباع طريقة تأخذ بعين الاعتبار المكانة الس......

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