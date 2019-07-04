نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية لازالة عبد المهدي

2019/07/04 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت النائب عن تحالف الفتح اقبال عبد الحسين، الخميس، ان المعارضة وجدت من اجل تقويم عمل الحكومة، مشيرة إلى أنه لاتوجد معارضة بالمعنى الحقيقي لازالة عبد المهدي عن سدة الحكم.وقالت عبد الحسين في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عبد المهدي يعمل بهدوء وبعيداً عن الاضواء والاعلام، حيث يسير بالاتجاه الصحيح، على الرغم من ان […]

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