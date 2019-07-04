2019/07/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الخميس، إن مجلس النواب داعم للحكومة وبرنامجها، مشيراً الى ان النواب يرفضون تعطيل الدولة.وأوضح المسعودي في مقالة مع قناة العراقية تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إنه “من الافضل اتاحة فرصة وبمدة زمنية محددة لحسم الدرجات الخاصة”.وتابع “وفق قانون الموازنة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون: داعمون للحكومة ولن نقبل بتعطيلها المركز الخبري الوطني.

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