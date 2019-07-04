بسبب النهوة العشائرية.. مقتل واصابة 4 اشخاص في الديوانية

2019/07/04 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية- وكالة النبأ للأخبار/ تمكنت قوة مشتركة، من إلقاء القبض خلال أقل من نصف ساعة على متهمين اثنين بأرتكاب جريمة قتل في منطقة سومر بمحافظة الديوانية، بسبب "النهوة العشائرية".وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، ان "بإشراف قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة سومر ومديرية الأمن الوطني والاستخبارات من إلقاء القبض خلال أقل من نصف ساعة على الجناة بعد ارتكابهم جريمة قتل في منطقة سومر بسبب النهوة العشائرية، راح ضحيتها امرأة بعد تعرضها لعدة اطلاقات نارية من بندقية كلاشنكوف".

واضاف، "كما تعرض زوجها وابنتها وزوجة ابنها إلى اصابات خطيرة، ومازالت حالتهم حرجة بعد دخولهم المستشفى".

واشار البيان الى، ان "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".



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