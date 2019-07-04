“فيسبوك” تعلن عودة منصاتها للعمل بنسبة 100٪

2019/07/04 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، حل المشكلة التي واجهت بعض الأشخاص والشركات في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاته ومنصاته.وقالت الشركة في تغريدة على “تويتر” , إنه “في وقت سابق من أمس الاربعاء، واجه بعض الأشخاص والشركات مشكلات في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا ومنصاتنا”.

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