البصرة تسعى لالحاق أم قصر بسفوان وخور الزبير وتحويلها الى ناحية

2019/07/04 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ثمن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني دور اعضاء مجلس المحافظة في التصويت على تحويل ناحية سفوان الى قضاء وتحويل خور الزبير الى ناحية، مؤكدا وجود سعي لتحويل ناحية ام قصر الى قضاء.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال لقاء مجموعة من مدراء الوحدات الإدارية في المحافظة، بحسب […]

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