2019/07/04 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية لازالة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
بينت النائب عن تحالف الفتح اقبال عبد الحسين، الخميس، ان المعارضة وجدت من اجل تقويم عمل الحكومة، مشيرة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية لازالة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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