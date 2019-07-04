نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية لازالة عبد المهدي

2019/07/04 | 09:08

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بغداد :سومر نيوز

بينت النائب عن تحالف الفتح اقبال عبد الحسين، الخميس، ان المعارضة وجدت من اجل تقويم عمل الحكومة، مشيرة ...

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