انتشال 34 عاملا من عمق 1000 متر في كندا

2019/07/04 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة “نوتريان” الكندية المنتجة للبوتاس إنقاذ 34 من عمالها كانوا عالقين على عمق ألف متر تحت سطح الأرض في أحد مناجمها بمقاطعة ساسكاتشوان وسط البلاد.وذكر متحدث باسم الشركة في رسالة إلكترونية لوسائل الإعلام أن إنقاذ العمال العالقين في المنجم لأكثر من 24 ساعة إثر تعطل مصعد كانوا يحاولون صيانته، […]

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