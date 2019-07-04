بيرو تهزم تشيلي وتواجه البرازيل في نهائي كوبا اميركا

2019/07/04 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قاد البيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا 2019 لملاقاة مستضيف البطولة البرازيل الأحد المقبل، بصناعته للهدفين خلال مباراة تشيلي التي انتهت 3-0.واحتاجت بيرو إلى 20 دقيقة لافتتاح التسجيل عندما وصلت ركلة ركنية إلى إديسون فلوريس الذي سدد كرة مباشرة من عند القائم البعيد.وضاعف […]

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