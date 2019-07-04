امريكا والمكسيك يتاهلان الى نهائي بطولة الكأس الذهبية

2019/07/04 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الامريكي بكرة القدم فجر اليوم الخميس على نظيره الجامايكي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ليضرب موعدا مع منتخب المكسيك في نهائي الكأس الذهبية لأمم الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) الذي سيقام يوم الأحد المقبل في شيكاغو.

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