المسعودي: العراق بحاجة الى 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية

2019/07/04 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، ان العراق بحاجة الى مايقارب الـ 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية، لافتاً الى ان البرلمان صوت على عدم اقتراض العراق لاي مبالغ خلال عام 2019.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “انعدام الاستراتيجية الواضحة جعلت العراق يعتمد على النفط في تمويل الموازنة العامة، […]

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