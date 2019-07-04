2019/07/04 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح ملاك مخيم إقرأ الثقافي كل يوم جمعة في باحة وساحة القشلة برامجه الواسعة المتنوعة منها, “إقرأ كتاب من ١٠إلى ١٥دقيقة وامتلكه ، لون معي للأطفال ، مرسم على الهواء لأحد الرسامين ، جدار الحر ، مسائل أخلاقية واجتماعية منها نسائية ورجالية، وحوار ثقافي” .واختار مخيم إقرأ الثقافي هذا الأسبوع ورشة تعلم رسم الكاريكاتير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ورشة تعلم رسم الكاريكاتير من الصفر حتى الاحتراف في مخيم إقرأ الثقافي النعيم نيوز.

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