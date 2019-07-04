2019/07/04 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة الأردنية عمان.وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا عنيفا هز وسط العاصمة، صباح اليوم الخميس، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تحطم واجهة إحدى البنايات جراء الانفجار.وصرحت إدارة المرور بأنها اتخذت إجراءات مرورية وسط عمان حفاظا على سلامة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتيلان بانفجار وسط العاصمة الأردنية وكالة خطوة برس.

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